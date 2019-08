Albero cade su scout a Tredozio, feriti due giovani

TREDOZIO. Tragedia sfiorata ieri intorno alle 18 a Tredozio, poco distante dalla parrocchia di San Valentino che in questo periodo ospita tradizionalmente giovani scout. A causa del maltempo un albero è caduto su alcuni scout del gruppo Ravenna 3 impegnati in una passeggiata. Due 15enni sono rimasti feriti, uno in particolare con traumi alle gambe e sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

La parrocchia di San Valentino