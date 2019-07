Al volante a 96 anni investe due persone in centro a Imola

IMOLA. Momenti di grande paura ieri mattina in pieno centro storico a Imola dove un uomo di 96 anni, al volante di una Fiat Stilo, ha investito due pedoni dopo aver perso il controllo della vettura. L’anziano stava percorrendo via Garibaldi quando, all’incrocio con via Mazzini, per cause ancora da capire - forse un malore o una disattenzione - ha perso il controllo della vettura finendo contro i due passanti (una donna di 62 anni che vive a Imola e un 73enne che risulta residente a Budrio) che hanno riportat varie ferite e contusioni prima che la macchina finisse contro la chiesa di san Lorenzo.

