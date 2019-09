Al via stamane l'Ironman a Cervia. La gara in diretta Facebook

CERVIA. Al via stamane l'Ironman, la gara per atleti d'acciaio che prevede nuoto, bici e corsa. La prova prenderà il via stamane alle 7.30 dalla spiaggia libera di Cervia e si potrà seguire in diretta su facebook whatch insieme ai concorrenti lungo tutto il percorso.

Ogni atleta sarà munito di chip che permetterà di valutare il tempo di gara che si attiverà al passaggio del tappeto all’ingresso dello swim e avrà al polso anche un braccialetto identificativo. Alla partenza per la fase di nuoto gli atleti saranno scaglionati il diversi range in base al proprio tempo previsto di percorrenza che va da meno di un’ora a un’ora e trenta minuti per i 4,8 km del percorso di nuoto. Cut Off time per la fase di nuoto ore 2, 20.

Il percorso bike di 180 km che si snoda dalla costa alla colline comprese le località di Forlimpopoli e Bertinoro è previsto subito dopo la prova di nuoto con un cambio veloce all’interno dell’area spogliatoi. Lungo il tragitto sono previsti alcuni punti di ristoro. 2 i giri che percorreranno per definire il percorso di 180 km, ma gli atleti non dovranno superare per nessun motivo la linea di mezzaria, pena la squalifica e il primo giro dovrà essere completato entro le 15 per poter accedere al secondo. Cut Off Time per nuoto e bici: 10 ore dalla partenza

La running si sviluppa su 4 giri dello stesso percorso. Al termine di ogni giro gli atleti riceveranno un braccialetto di colore diverso. L’ingresso alla Finish Line sarà possibile solo se l’atleta indossa i 4 braccialetti. Cut off time: 16 ore dalla partenza.

Tutti i partecipanti che concluderanno la gara nei tempi riceveranno una medaglia che potranno personalizzare con il proprio nome e il tempo impiegato nella gara. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece domenica 22 dalle 90 nel tendone sulla spiaggia mentre alle 22 i fuochi d’artificio in spiaggia chiuderanno il weekend sportivo.