Al via lavori di asfaltatura di notte in due rotonde a Forlì

FORLI'. Da mercoledì 28 agosto al 5 settembre Hera effettuerà i lavori di ripristino dell’asfalto a Forlì nelle due rotonde di Viale Roma (rotatoria tangenziale) e Piazza del Lavoro (rotatoria via Ravegnana-Corso Mazzini).

I lavori nel primo caso saranno effettuati dal 28 agosto al 2 settembre, mentre su quella di Piazzale del Lavoro inizieranno il giorno seguente, giovedì 29 agosto, per concludersi entro giovedì 5 settembre. L’intervento si svolgerà solo in orario notturno (dalle 21 alle 6) per cercare di minimizzare i disagi alla viabilità. Per la durata dei lavori, oltre al divieto di transito e sosta in tutte e due le rotatorie, saranno adottati provvedimenti temporanei di modifiche alla circolazione.