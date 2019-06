Al via da lunedì i lavori allo stadio "Benelli" di Ravenna

RAVENNA. Prenderanno il via lunedì i lavori di manutenzione straordinaria sui calcestruzzi delle gradinate del parterre della tribuna coperta dello stadio Bruno Benelli per un valore di 350mila euro. “L’intervento – afferma l’assessore allo Sport Roberto Fagnani - continua l’opera di risanamento avviata nel 2017 che ha permesso di riguadagnare la totale agibilità della curva dei tifosi locali e consente un ulteriore notevole miglioramento di una struttura sportiva a cui i ravennati di ogni età sono molto affezionati”. Considerato che i lavori si eseguiranno in una zona recintata (parterre della tribuna coperta) si può ritenere che non pregiudicheranno le future attività sportive, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni degli enti preposti al pubblico spettacolo.