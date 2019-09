Al via a Cesena il "fitness" per donne incinte promosso dall'Ausl

CESENA. Prenderà il via domani, al Parco Ippodromo di Cesena, il progetto di promozione dell'attività fisica e di corretti stili di vita in gravidanza 'Mangia per 1 Muoviti per 2'. Il progetto, fa sapere l'Ausl Romagna, è promosso dal Consultorio familiare di Cesena, in collaborazione con la Uisp Forlì-Cesena e con il sostegno della Regione, nell'ambito del più ampio progetto aziendale 'Chi ben comincia', finalizzato alla promozione della salute e dell'equità nei primi 1.000 giorni di vita. Nel dettaglio l'iniziativa, gratuita e rivolta alle donne in gravidanza, "propone tutti i martedì, dalle 17.30 alle 18.30 al Parco Ippodromo (con ritrovo davanti alla prima stazione di partenza del chilometro in salute, vicino al chiosco della piadina), camminate di gruppo alternate a esercizi di ginnastica dolce". L'attività motoria proposta, dettaglia l'Azienda sanitaria, è "una guida alla percezione del cambiamento del corpo in gravidanza e ai corretti stili di vita da adottare per il benessere e la salute di mamma e bambino". Infatti, anche "durante la gravidanza, se non ci sono controindicazioni specifiche, muoversi e praticare attività fisica apporta benefici". In particolare, "secondo le evidenze riportate dalla letteratura scientifica èimportante per evitare l'eccesso di peso ponderale e per prevenire l'obesità infantile, e si associa a un minor rischio di diabete gestazionale, ipertensione gravidica, ipertiroidismo, incontinenza urinaria, trombosi venosa profonda, ansia e depressione post-parto". Infine, conclude l'Ausl, l'esercizio fisico "si è dimostrato efficace anche nel contribuire a prevenire varici, edemi e crampi agli arti inferiori, astenia, lombalgie e insonnia".

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: