Al duomo di Cesena in tanti ai funerali dell'imprenditore Borghetti

Una folla addolorata questa mattina in duomo per i funerali dell'imprenditore 62enne Maurizio Borghetti, morto in un incidente stradale a Ravenna nella notte tra sabato e domenica mentre era a bordo della sua moto. Alle esequie ha partecipato tanta gente: parenti, amici, rappresentanti del mondo dell'associazionismo e dell'imprenditoria. Quando la bara è uscita dalla chiesa, dopo la funzione religiosa, è stata accolta da un lungo applauso.