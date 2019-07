Agricoltura, l'Oscar Green a un ranch di Classe di Ravenna

Agricoltura, natura, attività sportiva all’aria aperta, ospitalità e cibo del territorio si fondono nel progetto del giovanissimo Alessandro Perrelli, imprenditore di Classe di Ravenna premiato ieri a Villa Scarani di Bologna con l’Oscar Green 2019, il riconoscimento all’innovazione in agricoltura assegnato da Coldiretti Giovani Impresa Emilia-Romagna alle aziende agricole condotte da under 35. Alessandro, 23 anni, gestisce insieme alla famiglia l’azienda agricola e agrituristica Bosca Farm, un ranch yankee-romagnolo a due passi da Ravenna improntato alla filosofia del KM0.

Bosca Farm, che il prossimo 2 agosto ospiterà una tappa del Festival Itinerante del Cibo contadino promosso da Coldiretti Ravenna, ora è in lizza per accedere alla fase nazionale di Oscar Green, il concorso giunto alla 13esima edizione e volto a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto l’agricoltura per il proprio futuro.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’Arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, il prof. Felice Adinolfi e il presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli.

