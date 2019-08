Aeroporto Rimini: crescono i russi, Polonia secondo mercato

Una stagione “Summer” iniziata all’insegna del segno “+” per l’Aeroporto “Federico Fellini”. Da aprile infatti i passeggeri che hanno transitato per lo scalo riminese sono stati 182.100, di cui 180.656 commerciali e 1.444 generali, registrando quindi un incremento del +26,7% rispetto ai primi 4 mesi della “Summer 2018”.

Dall’inizio dell’anno i passeggeri complessivi sono stati invece 205.584, cui 203.889 commerciali (+20%) e 1.695 generali, registrando un incremento rispetto allo stesso periodo del 2018 pari al +19,7%.

Federazione Russa: continua ad essere il primo mercato con circa il 54,4% del totale. La crescita rispetto all’anno precedente del + 11% va collegata ai voli della Ural Airlines che sono tornati a Rimini dopo essersi spostati a Bologna e soprattutto alla nuova linea Rimini Mosca di Pobeda - Gruppo Aeroflot che ha iniziato a volare da questa estate con 4 voli settimanali e ha comunicato che continuerà anche in inverno con 3 voli settimanali.

Polonia: diventa il secondo mercato con il 12,7% e registra un incremento rispetto allo stesso periodo 2018 di circa il 105,5%.

Questo va collegato all’incremento dei voli Ryanair che quest’anno vola oltre che da Varsavia anche da Cracovia, arrivando complessivamente a 4 voli settimanali.

Ucraina: diventa il quarto mercato (dopo l’Albania che ha prevalentemente traffico etnico) con il 6,% con un incremento rispetto allo stesso periodo 2018 di circa il 31,4%. Questo grazie ai voli Skyup che collegano Kiev, Odessa e Charkiv con 4 voli settimanali.

Il mese di luglio 2019 è risultato il mese record della gestione AIRiminum 2014 con 64.627 passeggeri e 204 voli. Tale record supera quello precedente registrato nello scorso giugno con 60.056 passeggeri. Tali livelli cominciano ad essere interessanti considerando che nello stesso periodo di giugno gli aeroporti vicini dell’Adriatico di Ancona e Pescara hanno registrato rispettivamente 50.636 passeggeri e 70.366 passeggeri. Ad agosto con 221 voli ci si attende di registrare il nuovo record.