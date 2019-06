Adolescenti aggrediti dal branco a Cattolica. Colpiti anche con una catena

CATTOLICA. Violenta aggressione a Cattolica ai danni di una coppia di adolescenti con calci e pugni e una catena da bici avvolta sulle nocche come un tirapugni. È accaduto nei giorni scorsi e i carabinieri della Tenenza di Cattolica sono al lavoro nel tentativo di identificare i membri del branco, sette o otto giovani attorno ai venti anni, che da qualche tempo si stanno segnalando in città per le loro intemperanze. Hanno pestato e mandato all’ospedale due 18enni, un ragazzo e una ragazza, senza alcuna ragione.

Il primo ha riportato la frattura del setto nasale e lesioni al cuoio capelluto (ne avrà per almeno venticinque giorni), la seconda è stata colpita a sua volta: ha il labbro rotto (sette giorni prognosi). I fatti risalgono alla notte tra martedì e mercoledì scorso.

