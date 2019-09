Addio a Italo Paolizzi che trasformò il Borgo San Giuliano

RIMINI. All'età di 90 anni, è morto nella notte a Rimini il pittore Italo Paolizzi, conosciuto soprattutto per avere trasformato, insieme al figlio Rudy, il Borgo San Giuliano di Rimini in una galleria a cielo aperto di ritratti e personaggi felliniani. I funerali si terranno mercoledì mattina alle 11 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria in via Regina Margherita, a Bellariva, località dove era nato nel 1919.

