Acquisti a sfondo benefico a Imola al Mercatino dei Cappuccini

IMOLA. Ha riaperto i battenti il Mercatino dei frati Cappuccini a Imola, il “Mercatino del riuso”, un appuntamento fisso per tanti cittadini imolesi che resterà aperto fino a sabato 31 agosto, tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 15 alle 18.30 e il sabato anche la mattina dalle 10 alle 12. Giovedì 29 agosto spazio all’iniziativa “Mercatino in musica”, con apertura serale dalle 17, cibo dalle 19 e musica dalle 21. Quest’anno tutto l’incasso andrà per sostenere la comunità del Dawro Konta, la regione dell’Etiopia nella quale operano i missionari Cappuccini dell’Emilia-Romagna, in particolare per sostenere la clinica di Duga.

