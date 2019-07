Accoglienza e salvataggi in mare: flash mob a Cesena - LE FOTO

CESENA. Un flash mob per sensibilizzare sul tema dell’accoglienza e la necessità di non sottrarsi ai doveri degli aiuti in mare. Indossando giubbotti di salvataggio hanno colorato di arancione vivo la zona davanti al Duomo.

Il tutto era promosso da Comunità Accogliente, Centro per la Pace Cesena International, Amnesty, Anpi Cesena, associazione La Comune e la Cooperativa Equamente.