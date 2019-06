Accessi in bici e a cavallo nelle pinete di Ravenna, varate le nuove norme

RAVENNA. E’ entrato in vigore da ieri il nuovo Regolamento comunale per le pinete di San Vitale, Classe e del Piombone che ha sostituito quello precedente risalente al 1991 normando accessi a cavallo, in bici e in mountain bike e definendo gli orari di accesso in base alla stagione: dalle 7.30 alle 17 nel periodo invernale e dalle 7.30 alle 19 in quello estivo. Sancito il divieto assoluto di accendere fuochi dalla seconda domenica di maggio alla seconda domenica di ottobre.