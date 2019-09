Abuso d'ufficio: assolto l'ex sindaco di Morciano, Claudio Battazza

L’ex sindaco del comune di Morciano, Claudio Battazza, è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Rimini dall’accusa di abuso d’ufficio per la vicenda che riguardava l’ampliamento del padiglione fieristico. Dopo avere incassato i primi proscioglimenti dal Gup, ha rinunciato alla prescrizione nella certezza che i giudici avrebbero pienamente riconosciuta la sua innocenza come è infatti avvenuto (è difeso dall’avvocato Piero Venturi). «Assolto perché il fatto non sussiste»: stessa sorte anche per l’ingegner Regolo Poluzzi, progettista e direttore dei lavori, difeso dall’avvocato Alessandro Totti.

I particolari sul Corriere Romagna oggi in edicola

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: