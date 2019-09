Abusivismo, ancora arrestato Billy. "Espulso 3 volte, resta a Rimini"

RIMINI. Ancora una volta a processo in attesa di espulsione, che sarebbe la terza in pochi anni. Protagonista in negativo della vicenda è Billy, storico venditore abusivo che opera a Rimini, di solito davanti al mercato coperto, nonostante sia finito in manette diverse volte. L’ultima, mercoledì scorso grazie a un intervento della polizia con l’aiuto dei vigili. E a questo punto l’assessore alla Polizia municipale, Jamil Sadegholvaad, sbotta: «Un paradosso tutto italiano».

