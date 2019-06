A spasso per Brisighella con l'Apt, i cammini dell'Emilia Romagna

Sabato e domenica mattina sono in programma due passeggiate facili, in mezzo al verde, in compagnia di una guida ufficiale AIGAE (Associazione italiana guide escursionistiche) a Bologna e a Brisighella (Ra). Le due uscite sono gratuite e fanno parte dell’iniziativa “I love Cammini Emilia Romagna 2019”, promossa da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale Emilia Romagna. Le 12 passeggiate in calendario attraversano i percorsi storici del territorio e sono organizzate operativamente dai singoli Cammini dell’Emilia. Prenotazione obbligatoria sul sito su: https://camminiemiliaromagna.it/it/Sabato 15 giugno sulla Via della Lana e della Seta sarà una camminata dolce di 6 km. Si parte sabato mattina alle 9.20 dalla piazza del Mercato di Castiglione dei Pepoli. Dal centro storico l’itinerario toccherà poi Chiesa Vecchia, il castagneto secolare con essiccatoio il Lago di Santa Maria nel Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, il cimitero dei 502 Sudafricani che nel 1944 parteciparono alla liberazione di Castiglione.

Al rientro (ore 13 circa) c’è la Festa della Lana e della Seta con piccola fiera dei cammini, laboratori bambini, Street food, concerto ed una degustazione di prodotti tipici della Bisaccia del Viandante dedicata agli iscritti alla camminata. La passeggiata di domenica 16 giugno parte da piazza Carducci (ore 9.20) a Brisighella e si svolge su un tratto del Cammino di Sant’Antonio. Lunghezza 8,2 km. Durante la passeggiata si scopriranno la Chiesa dei Santi Giovanni e Battista, la rocca e la Chiesa della Beata Vergine del Monticino, la Cava del Gesso del Monticino, Il Parco del Carné, il Castello di Rontana, la Torre dell’Orologio. Tempo cammino: 4 ore.

Tempo in pausa: 3 ore. Dislivello complessivo in salita 330. Ci si fermerà per il pranzo alle 12.30 circa. Rientro in piazza verso le ore 16.00.