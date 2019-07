A San Marino soccorso paziente con i sintomi del morso del ragno violino

SAN MARINO. All’ospedale di San Marino è stato soccorso un paziente che presenta i tipici sintomi del morso del ragno violino. Lo riferisce San Marino Rtv, che ha sentito Antonio Morri, primario del pronto soccorso dell’Ospedale di San Marino: «Ricordo il caso di una puntura di ragno dal sacco giallo, ma quella volta ci avevano portato l’animale. In questo caso non possiamo avere la certezza». Il responsabile del Centro naturalistico Sandro Casali spiega comunque che «è raro imbattersi in questo animale: ma è bene saperlo riconoscere: è brunastro, ha zanne lunghe e ha il disegno di un violino sull’addome».



Inoltre «il morso non si sente, ma inietta neurotossine che possono provocare gravi ulcerazione e necrotizzare la pelle, non è l’unico ragno velenoso in cui ci si può imbattere nella Repubblica: ci sono anche il ragno crociato e il ragno tigre, il cui veleno è però molto blando. Poi, c’è la tegenaria domestica, che, per quanto di grandi dimensioni, è del tutto innocua per l’uomo»