A San Leo torna la magia di "AlchimiAlchimie". Fuochi per tre giorni

SAN LEO (Anna Gianfrini). Arriva a San Leo “AlchimiAlchimie”: tre serate per ricordare il conte di Cagliostro. Dal 24 al 26 agosto il centro storico della città diventerà il palcoscenico naturale per spettacoli, esibizioni di artisti e per tante altre iniziative, come workshop o mercatini per riscoprire leggende e tradizioni legate alla notte dei tempi. L’evento inizierà nel pomeriggio di venerdì, dalle ore 16, con il “Mercatino Alchemico”, che presenta articoli di artigianato, pietre e profumi vari. In concomitanza, verranno tenuti alcuni workshop a palazzo Mediceo, quali “Il canto delle vocali”, “Numerologia pitagorica”, “Vis Alchemica”, “Il corpo Alchemico”. La serata sarà animata dalla cena “Faccia a faccia con Cagliostro”, accompagnata da spettacoli e visite guidate alla Fortezza. Ingresso alle 20.45, con prenotazione obbligatoria (Costo evento € 50.

Bambini dai 6 a 14 anni € 15).

Continuano nelle giornate seguenti le visite guidate “Alla scoperta di Cagliostro”, alle ore 15.30 e 16.30 alla Fortezza. Intrattenimento garantito nel centro storico, grazie ad artisti di strada che con musica, acrobazie e danze sbalordiranno il pubblico per tutta la durata dell’ evento. Le serate termineranno alle 23.15 con il botto, grazie agli spettacoli piromusicali a cura di Fonti Pirotecnica e Alterecho: l’esplosione di colore dei fuochi d’artificio dialogherà con il suono della musica, diversa per ogni serata. Inoltre, non mancheranno stand gastronomici e street food, un’occasione per assaporare i prodotti tipici della cucina leontina. Il 24, il 25 e il 26 Agosto biglietto di ingresso al Centro Storico € 10,00 intero € 5,00 ridotto (dai 15 ai 18 anni). Gratuito fino a 14 anni.