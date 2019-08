A Rimini in spiaggia i turisti hanno festeggiato il Natale: le foto

RIMINI. Il "Natale d'estate" è arrivato il 25 agosto al Bagno Amerigo 59 di Torre Pedrera.

Grande successo della terza edizione con migliaia e migliaia di persone appositamente arrivate per festeggiare il Natale di fine agosto in spiaggia. "Zucchero filato - raccontano dallo stabilimento -, palloncini, cappellini in regalo, trucchi per grandi e piccoli di Arianna Barlini (terza classificata al campionato mondiale) set fotografico con pupazzi natalizi, grandioso spettacolo di Bimbobell (da Rai1 e Canale 5), musiche natalizie, mascotte, tappeto rosso lungo la passerella, addobbi natalizi, zampognari itineranti e gran finale arrivo di Babbo Natale dal mare con panettone e bere per tutti in riva al mare". Questo è quello che è successo nella terza edizione del “Natale d'estate” al Bagno Amerigo 59 di Torre Pedrera gestito da Cristian Neri che dà appuntamento alla quarta edizione nel 2020.