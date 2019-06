A Rimini cartelli "indistruttibili". Se colpiti vanno giù e tornano su

RIMINI. Dieci cartelli stradali di “nuova generazione” sono stati installati in via Acquario, in sostituzione della vecchia segnaletica, danneggiata per incidenti e manovre azzardate di automobilisti. I cartelli sono dotati di un sistema flessibile a molle che è in grado di flettersi a seguito dell’impatto, per poi tornare immediatamente nella posizione verticale iniziale. La scelta di sperimentare i pali snodabili è stata indotta alla luce dei frequenti interventi di ripristino, 50 in tre anni, conseguenti a danni causati da automobilisti per imperizia, incidenti e manovre azzardate e dei relativi costi.

Sulla base dei test di funzionalità, Anthea valuterà la possibilità di estendere ad altri luoghi i “pali snodabili”.