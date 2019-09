A Ravenna inaugurazione in musica dell'anno scolastico

RAVENNA. Ritorno sui banchi in musica per i 46mila studenti ravennati e il corpo docenti. La dirigente dell’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale di Ravenna Agostina Melucci ha infatti inaugurato stamane l’anno scolastico 2019/2020 alla sala dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna; l’incontro è stato preceduto dai canti degli alunni della scuola “Mordani (IC “Novello”), diretti dalla maestra Catia Gori.