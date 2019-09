A Premilcuore nessun bimbo iscritto alla prima elementare

PREMILCUORE. Premilcuore è l'unico comune della provincia in cui non ci sono alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria. Ma nonostante questo non vi sarebbero ripercussioni per i servizi scolastici come conferma la sindaca Ursula Valmori: «Purtroppo è un dato oggettivo di cui possiamo solo prendere atto ma questo non significa che ci siano rischi per le nostre scuole. Siamo un paese di montagna, gli effetti dello spopolamento e della denatalità si avvertono ma dal punto di vista del mantenimento degli attuali plessi scolastici non abbiamo nessun timore e non ci sono avvisaglie negative. Certamente come Amministrazione terremo uno stretto contatto con il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Predappio-Premilcuore per ogni esigenza delle scuole».

