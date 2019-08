A Milano Marittima il casting per il videoclip di Francesco Guccini

MILANO MARITTIMA. A Milano Marittima e a Cervia un casting per un videoclip di Francesco Guccini. In Romagna è partita la caccia ad attori, attrici e comparse anche prima esperienza e di qualsiasi età per il video di una nota canzone del cantautore diretto dal regista Stefano Salvati. Le riprese si svolgeranno tra Milano Marittima e Cervia tra il 10 e il 13 settembre “pertanto - spiega una nota - è essenziale che tutti i partecipanti siano disponibili nelle date elencate. Non sono previsti compensi economici. Per info: Niccolò Torresani 342 1544093 o n.rott98@gmail.com.

