A Marzeno la corsa in infradito. Al vincitore premio in birra

FAENZA. Al via la sesta edizione della “Tri dè 'd baraca a Marzè” ovvero “Tre giorni più uno di festa a Marzeno” che dal 23 al 26 agosto vedrà il centro del paese animarsi con stand gastronomici, concerti, area bimbi, mercatini e scuola di ceramica. Inoltre, venerdì 23 agosto ci sarà “La corsa delle infradito: la corsa a coppie più pazza, divertente e goliardica dell'estate” dove per le strade del paese si correrà in coppia (uomo/donna) a staffetta e a cui possono partecipare tutti, dai 16 ai 99 anni. In palio ricchi premi e in occasione di questa edizione ci sarà un premio speciale per la coppia più stravagante/simpatica eletta dal pubblico e un premio in birra, per i vincitori, pari al peso dell'atleta più leggero della coppia. Iscrizione gratuita.

Per eventuali e ulteriori informazioni, si può chiamare il 347 4338798 o consultare la pagina Facebook della Pro Loco di Marzeno.

