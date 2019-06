A Marina di Ravenna torna la Festa della Cozza

RAVENNA. Torna nel weekend l’appuntamento estivo con la Festa delle Cozze di Marina di Ravenna e sulle tavole di 53 ristoranti. La sesta edizione che si aprirà venerdì 28 è anche il quinto appuntamento nazionale, perché oltre alle cozze nostrane saranno proposte al pubblico le cozze di Castro (Lecce), Nisida (Napoli), Cervia, Goro-Porto Garibaldi e Scardovari (Rovigo), nei chioschi allestiti sulla Banchina del Molo Dalmazia e presso il Mercato del Pesce, a due passi dal faro.

La Cozza di Marina di Ravenna è ritenuta una tra le più pregiate in Italia e cresce spontaneamente in alto mare, nei piloni delle piattaforme marine, dove un gioco di correnti fornisce ottimo cibo al mitile.

Le cozze sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari subacquei”, che s’immergono anche fino a 10 metri di profondità. Tra le novità 2019, il Trenino di Cozza in Cozza: una divertente e gustosa Cena Itinerante con Capolinea al Chiosco Slow Food. Andata e ritorno venerdì in 6 tappe, dall’antipasto al caffè, trasportati dal comodo trenino. Sabato 29 giugno alle 9 è programmata la Gita in Valle organizzata da Slow Food Ravenna, mentre alle 10 si terrà l’ormai tradizionale Gita in mare con avvicinamento a una piattaforma e dimostrazione di raccolta delle cozze con i pescatori subacquei delle due cooperative di Marina di Ravenna (in collaborazione con l’Eni).