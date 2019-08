A Imola "Senti chi abbaia", serata per cani e padroni

IMOLA. Ieri gli amici a quattro zampe sono stati protagonisti alla Festa dello Sport del centro sociale Tozzona in Pedagna. Ma oggi si terrà un’altra iniziativa sempre dedicata agli animali domestici e in particolare ai cani, organizzata invece direttamente dall’amministrazione comunale per aderire alla Giornata mondiale del Cane che ricorre proprio il 26 agosto, mentre tutti gli aspetti organizzativi sono a carico del Centro Cinofilo Latinborder ASD di Mordano. Si intitola “Senti chi abbaia” e si svolgerà dalle 19, al centro sociale “La Stalla”.

Il programma

Si parte alle 19 con una esposizione canina amatoriale prevede le seguenti categorie: Miss e Mister “Senti chi abbaia”, “Guarda che Cartola” il cane più simpatico, buffo e divertente, “Tali&Quali” il cane più somigliante al padrone e “Il meglio del Vintage” per i più anziani. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, scelti da una giuria composta da cinque bambini.

Sono previste anche esibizioni delle Unità cinofile di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza; di Dog Dance, in collaborazione con “Women in Dog”; di Protezione civile in collaborazione con l’associazione di Protezione Civile “Le aquile” di Lugo di Romagna; di agility dog, con il Centro Cinofilo Latinborder ASD di Mordano; di Disc Dog con “I discoli”. Hanno accolto il nostro invito i Lions Valsanterno che, nel corso dell’evento, presenteranno il progetto dedicato all’educazione e formazione dei cani guida per non vedenti. Parteciperanno alla serata le Guardie Ambientali, Legambiente Imola-Medicina, Croce Rossa, Coala (canile Imola), Imola Dog e Pawdog. Nel Comune di Imola sono iscritti all’anagrafe canina circa 16.000. «In questa serata – spiega l’assessore Andrea Longhi – cercheremo di mettere in luce i benefici che questi animali portano nelle nostre vite, accoglierne uno nella propria famiglia è una responsabilità, è aprirsi alla conoscenza di un nuovo mondo e un nuovo codice di linguaggio. Questa serata rappresenta per noi il punto di partenza di un percorso dedicato alla creazione di una sempre crescente cultura cinofila, che si traduce in proprietari più consapevoli e responsabili nelle attività di tutti i giorni, dalla passeggiata alla frequentazione di aree di sgambatura».