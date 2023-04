A Imola per una lezione, scomparso il grande pianista Rattalino

È scomparso all’improvviso a Imola, nella notte tra mercoledì e ieri, il pianista, musicologo, critico musicale, divulgatore, docente e direttore artistico Piero Rattalino. Il 92enne maestro si trovava in città per un seminario, accompagnato dalla moglie, la pianista Ilya Kim. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, aveva partecipato a un appuntamento organizzato dalla Fondazione Accademia Incontri con il Maestro, istituzione dove aveva insegnato fin dagli anni Novanta, svolgendo una lezione sull’opera 13 di Beethoven, la grande Sonata “Patetica”.

Proprio in Emilia Romagna Rattalino era stato direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna nella seconda metà degli anni Settanta e delle primissime edizioni del Festival Verdi dal 1989. Numerose sono le biografie che il musicologo ha scritto di grandi pianisti e compositori, da Chopin a Rubinstein, oltre a guide sull’interpretazione pianistica.

Nato in Piemonte a Fossano il 18 marzo del 1931, Rattalino risiedeva da anni a Roma. Studioso, divulgatore, provocatore, mente lucidissima in un fisico da anni sofferente, ha continuato fino alla fine a essere presente sui palcoscenici d’Italia per seminari e lezioni-concerto, assieme alla moglie. La sua ricerca negli ultimi anni era rivolta, con molto vigore, allo studio del pubblico e alla sua personale teoria di come fare ad affascinarlo ed avvincerlo nei concerti dello spettacolo dal vivo. Gli esiti della ricerca erano consequenzialmente didattici e rivolti agli allievi e all’arte dell’interpretazione musicale.

Il ricordo della Fondazione

«Il maestro Franco Scala, il presidente Corrado Passera, il sovrintendente Angela Maria Gidaro, unitamente ai consiglieri, ai maestri, agli allievi e alla Fondazione tutta – queste le parole della Fondazione Accademia Incontri con il Maestro – si uniscono al cordoglio per la tua scomparsa. Caro maestro, sei andato via proprio qui, a Imola, nell’istituzione a te così cara, dove hai curato la crescita di molti pianisti, dove hai animato accesi dibattiti con i nostri insegnanti, dove hai incantato il pubblico con le tue straordinarie doti oratorie grazie alla tua irrefrenabile passione per la musica e per l’interpretazione. Grazie di ciò che ci hai donato». Non ancora fissata la data del funerale, con ogni probabilità la salma verrà trasportata nella sua città natale, Fossano.