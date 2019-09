A Imola incontro per mettere in guardia gli anziani dalle truffe

IMOLA. Un incontro pubblico per combattere le truffe agli anziani. È quello che si svolgera' giovedi', dalle 18 alle 20.30, nella Sala Bcc Citta' e Cultura, in via Emilia 212 a Imola. Ad organizzarlo, fa sapere il Comune, e' la stessa amministrazione, in collaborazione con la Polizia locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, l'associazione dei consumatori 'Avvocati al tuo fianco' e il sindacato di Polizia Sap. "I furti e le truffe ai danni degli anziani sono tra i reati piu' odiosi, perche' commessi nei confronti di persone deboli, facili da mettere nel mirino approfittando della loro buonafede, e sono molto frequenti", spiega l'assessore comunale alla Sicurezza e alla Legalita', Andrea Longhi, che aprira' la serata con il suo intervento, seguito dal saluto di un altro componente dell'Amministrazione comunale e dagli interventi dei rappresentanti delle Forze dell'ordine e dell'associazione 'Avvocati al tuo fianco'. Nel corso dell'incontro, dettaglia il Comune, "verranno illustrate le metodologie adottate dai criminali in materia di truffe e si parlera' di come riconoscere ed evitare una situazione di pericolo, fornendo informazioni e consigli utili per prevenire truffe e raggiri". L'obiettivo, conclude Longhi, e' "mettere in guardia dalle truffe piu' ricorrenti, perche' la prevenzione e' la miglior difesa". E per farlo "abbiamo voluto far sedere allo stesso tavolo appartenenti alle Forze dell'ordine, che possono raccontarci come comportarsi per difendersi dalle truffe ricorrenti, ma anche avvocati dell'associazione 'Avvocati al tuo fianco', per spiegare come reagire a quei contratti che ci impegnano senza aver rispettato quanto indicato dalla legge in tema di contratti".

