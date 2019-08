A Imola a metà settembre il Mc Donald’s di volley femminile

IMOLA. Proprio nei giorni nei quali la pallavolo tricolore, declinata al maschile e al femminile, sta facendo parlare di sé per la doppia qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ecco che il trofeo Mc Donald’s organizzato dalla Diffusione Sport di Pasquale De Simone prende sempre più forma. Parte oggi infatti la vendita dei biglietti per la 1ª edizione del torneo femminile riservato a formazioni di serie A, che andrà in scena venerdì 13 e sabato 14 settembre al Pala Ruggi di Imola. Manifestazione, giusto ricordarlo, nata dalla volontà della dirigenza della Diffusione Sport di riportare in città uno spettacolo pallavolistico di alto livello.

Biglietti a 5 euro

Le squadre che hanno dato la propria adesione non sono solo italiane, infatti alla Saugella Monza della faentina Serena Ortolani (vincitrice lo scorso anno della Challenge Cup), al Bisonte Firenze e alla Lardini Filottrano, si è aggiunto il team polacco del Developres Rzeszow. Le semifinali si giocheranno il 13 settembre con inizio alle ore 17.30 e la scelta degli incontri avverrà tramite un sorteggio, che sarà effettuato nel corso della conferenza stampa ufficiale di presentazione del torneo (a inizio settembre in Comune a Imola). Le finali sono in programma sabato 14 con inizio alle 15.30. Per coprire parte del budget è stata lanciata una raccolta fondi on line nel mese di maggio in collaborazione con la BCC ravennate, forlivese e imolese sulla piattaforma ideaginger e conclusasi dopo circa 70 giorni con il raggiungimento dell’obiettivo di 5000 euro (5.515 euro). Per la copertura totale del somma necessaria alla realizzazione dell’evento, oltre alle sponsorizzazioni ricevute da aziende non solo imolesi, serve ancora una piccola somma, che la società Diffusione Sport spera di raccogliere con la vendita dei biglietti.

Il costo dell’abbonamento alle 2 giornate è di 10 euro, mentre il biglietto per la singola giornata ne costa 5 (info al numero 339-7005081).