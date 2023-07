A fuoco un camion carico di miele: chiuso il passo dei Mandrioli – VIDEO

Un camion carico di miele è andato a fuoco nel cuore del pomeriggio a ridosso del passo dei Madrioli (comune di Bagno di Romagna). Il mezzo si è incendiato, dalle prima ricostruzioni, senza creare feriti ed a causa di un guasto di natura elettrico meccanica, partito dal vano motore. Ben presto la cabina è stata avvolta dalle fiamme. Seguita a breve distanza dal rimorchio in vetroresina, che era stipato di miele. Un danno ingentissimo. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il passo ed il collegamento con la Toscana sono chiusi per le necessarie operazioni di rimozione del mezzo incendiatosi. Con l’ausilio di una maxi gru. (video tratto dalla pagina Facebook “Viabilità Mandrioli”)