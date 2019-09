A Cesena video personalizzati per il rinnovo dei permessi ztl

CESENA. Video on line personalizzati per i servizi ai cittadini. Cesena diventa smart city e avvia la comunicazione 4.0 a partire dal permessi ztl. La svolta digitale parte proprio dallo Sportello Facile, “contenitore” che raccoglie la gran parte dei servizi comunali e che tramite le oltre 20 postazioni presenti al suo interno, offre risposte a molteplici esigenze, dalla carta d'identità al cambio di residenza, dalla dichiarazione di nascita al pass per disabili, dall'iscrizione alla scuola materna alla richiesta di permesso Ztl. Proprio quest’ultima è al centro del cambio di comunicazione che elimina il tradizionale sms che fino ad oggi veniva inviato al cittadino sostituendolo con video personalizzati.

Nei giorni che precederanno la scadenza del permesso Ztl al cittadino/utente verrà inviato il video realizzato per il Comune di Cesena da “Doxee S.p.a”, azienda di Modena. Si tratta di video (personalizzati con i dati di ciascun utente, nome, cognome, targa del veicolo) che preavvisano dell’imminente scadenza del permesso offrendo una serie di informazioni utili per il rinnovo (l’sms invece arrivava a scadenza avvenuta). Questa novità segue la particolare tendenza dei cesenati che nell’ultimo anno hanno mostrato di prediligere, soprattutto in relazione ai rilasci dei permessi, il canale online allo sportello. Nel 2019 sono stati rilasciati online 249 permessi “R- Residenti Sosta”, 134 i permessi “RZ – Residenti ZRU” (Zona di rilevanza urbanistica, ossia le aree limitrofe al centro storico). Sono invece 1089 i nuovi rilasci online dei Ticket EntroInCentro che hanno una validità giornaliera.

Il contrassegno autorizzativo ha una validità di 365 giorni consecutivi o una validità superiore (massimo 3 anni) ed è soggetto al pagamento del relativo canone annuo. Alla scadenza, il contrassegno deve essere rinnovato entro 15 giorni presentando un’apposita comunicazione che certifica la permanenza dei requisiti e il pagamento degli oneri previsti presso lo Sportello Facile.

Come già precisato, è possibile rinnovare il contrassegno direttamente online, tramite SPID (il sistema pubblico di identità digitale) senza fare file allo Sportello e godendo di uno sconto sulla tariffa del 20%. Per il rinnovo online sono richieste le credenziali fedERa, il numero del Permesso, codice fiscale o partita IVA intestatario e la carta di credito.