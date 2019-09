A Cesena viabilità, emergenze e divieti "viaggiano" con un tweet

CESENA. Viabilità in tempo reale, emergenze, divieti temporanei ma anche campagne di sicurezza stradale, consigli utili, messaggi mirati a promuovere comportamenti corretti. Il tutto all’insegna di quattro parole d’ordine: collaborazione, fiducia, trasparenza, affidabilità e un hashtag: #noicisiamo. La Polizia Locale di Cesena–Montiano sbarca su Twitter e “cinguetta” ai cittadini informazioni relative ai molteplici ambiti in cui è impegnata.

Basta diventare follower di @PLCesenaMontiano per seguire l’attività del profilo che sarà implementato dal comandante e dagli agenti della centrale operativa fondamentali per trasmettere comunicazioni su viabilità, emergenze e imprevisti in tempo reale. Ci saranno anche tweet legati alle attività della Polizia Locale e alle campagne mirate.

“Con l’approdo su Twitter, la Polizia locale segna un passo avanti importante verso il futuro – commenta il comandante Giovanni Colloredo –e inizia a costruire un rapporto nuovo e ancora più solido con i cittadini, confermando il suo ruolo di polizia dell’ultimo metro, la più vicina alle persone e alla loro quotidianità. La presenza su un social così diffuso contribuirà inoltre a raccontare con sempre maggiore impegno le molteplici attività degli agenti e a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La scelta di Twitter è legata alle caratteristiche di questo social, che consente la condivisione dei messaggi in modo estremamente semplice e si presta particolarmente alla comunicazione in tempo reale ma è meno aperto di altri all’interazione. Il canale @PLCesenaMontiano sarà infatti uno strumento di comunicazione diretta, utile a informare i cittadini, che per le loro segnalazioni e richieste di intervento dovranno però continuare a utilizzare i canali tradizionali cioè il numero 0547 354811 oppure il numero verde 800888111 della centrale radio operativa”.