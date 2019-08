A Cervia una scultura di sabbia celebra l'uscita di "IT Capitolo Due"

CERVIA. In vista dell’uscita al cinema il 5 settembre del film della Warner Bros “IT Capitolo Due” da Cervia parte una campagna pubblicitaria attraverso sculture di sabbia. Infatti per celebrare l’approdo della pellicola sul grande schermo è stata realizzata una statua di sabbia di oltre 4 metri dedicata all’iconica figura di Pennywise, e una “domination” di sette spiagge con enormi palloni rossi ‘sospesi’ lungo il litorale italiano, in onore dei sette componenti del “Club dei Perdenti”.

Da Cervia a Trapani passando per Camaiore, Grosseto, Lecce, Rimini e Latina. Queste le locations scelte per celebrare uno dei film più attesi. In Romagna l’opera è stata realizzata al Beach stadium nella spiaggia libera da Michela Ciappini, una delle migliori performer delle sculture di sabbia al mondo.

Alla realizzazione dell’opera ha contribuito anche Antonio Molin, fondatore e artista di punta dell’Accademia della Sabbia, prima accademia nazionale dedicata alle sculture di sabbia.

L’imponente ed inquietante scultura rappresenta il volto di Pennywise e la sua mano, dalla quale parte l’immancabile palloncino rosso, che per l’occasione è stato “raddoppiato” proprio ad indicare il secondo capitolo.