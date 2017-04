Il fuoco distrugge due aziende

LONGIANO. Un incendio le cui cause sono ancora da accertare ha distrutto un'azienda, la Longiano Imballaggi, arrivando ad intaccarne una seconda, l'Art Arredo Group. Completamente avvolti dalle fiamme, sviluppatesi dalle 21.40, prima uno e poi l'altro capannone lungo la via Emilia a Budrio di Longiano. Traffico bloccato e spiegamento massiccio di forze di soccorso e di pubblica sicurezza per le operazioni di spegnimento che dureranno tutta la notte ed oltre.