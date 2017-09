Demolito il vecchio serbatoio dell'acquedotto

Le microcariche poste alla base dei piloni sono state fatte brillare questa mattina alle 10.26 e 52 secondi facendo piegare su se stesso il vecchio serbatoio dell'acquedotto posto nel cortile della scuola materna dei Romiti in via Sapinia, nel quartiere della Cava ormai in disuso dal 2002. Attorno alla zona rossa, in un raggio di cento metri dal torrione, decine di curiosi hanno assistito alla demolizione del manufatto alto 38 metri cercando di filmarla con tablet e smartphone.