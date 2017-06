Sgominata banda dei Rolex

Sgominata una banda dei Rolex. Cinque rumeni, tra i quali una 16enne incinta, sono stati arrestati dai Carabinieri di Forlì. In pochi giorni dal loro arrivo in Italia avevano messo a segno diversi colpi, come testimoniano orologi, preziosi in oro, telefonini di dubbia provenienza, per un valore totale di circa 50mila euro recuperati in un residence di Torre Pedrera, nel Riminese, dove erano alloggiati.