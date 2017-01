Appello del Sindaco al Prefetto per smascherare i responsabili

CESENA. Continua a tenere banco il tentativo di alcune sere fa a Borello di bloccare l'arrivo di alcuni senza fossa dimora da proteggere al freddo. Hanno trovato prima l'opposizione di 25 persone. Poi, qualcuno, nella notte ha sabotato il riscaldamento e le conduttura dell'acqua per lasciare i senza tetto (nella casa che in futuro ospiterà profughi) senza riscaldamento e acqua calda. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Oggi, mentre il sindaco scriveva in prefettura per chiedere di intensificare le indagine smascherare gli autori del raid vandalico, il comitato"Futuro Borello" ha commentano l'accaduto in un incontro in cui ha riepilogato la situazione dando la propria versione dei fatti.