RIMINI

Farmacie di turno

DIURNO (8.30-22) e NOTTURNO (22-8.30): Colantonio - Via Paolo Marconi, 51/d - Tel. 0541/25924 (Viserba Monte zona campi da tennis). Appoggio festivo (dalle 8.30 alle 19.30): Kursaal - V.le Vespucci, 12 - Tel. 0541/21711 (Marina Centro presso bagno 18). Cardelli - Via Porto Palos, 37 - Tel. 0541/721554 (Viserbella).

RICCIONE

Comunale 2 - San Lorenzo - Via Flaminia, 25 - Tel. 0541/643184 (San Lorenzo)

COMUNI PERIFERICI

San Savino - Via Indipendenza, 644 - Tel. 0541/984390 (Taverna di Montecolombo). Misano - Via Tavoleto, 2/4 - Tel. 0541/612268 (Misano Adriatico zona Villaggio Argentina).



CATTOLICA-GABICCE-MISANO

Comunale - Via Del Prete, 5/7 - Tel. 0541/966586 (Cattolica).

SANTARCANGELO

Dell’Arcangelo - Via Garibaldi, 13 - Tel. 0541/626164 (Santarcangelo).

BELLARIA-IGEA MARINA

Comunale Bordonchio - Via Baldini, 37/G - Tel. 0541/332419 (Igea Marina).

VALMARECCHIA

Balducci - Via Romagna, 37 - Tel. 0541/912491 (Novafeltria Secchiano).

SAN MARINO

Farmacia Cailungo c/o Ospedale di Stato. Tel. 0549/994222 (24 ore su 24)

Farmacia Città Tel. 0549/883858;

Farmacia Borgo Maggiore Tel. 0549/902107

Farmacia Gualdicciolo Tel. 0549/883883

Farmacia Serravalle Tel.0549/885522

Farmacia Faetano Tel.0549/883331.

RAVENNA

Farmacie di turno

Diurno: Dell’Aquila - piazza XX Settembre 1 – tel. 0544/30173; Del Candiano - via Trieste 1 – tel. 0544/422590; San Zaccaria - via Dismano 587/A, San Zaccaria – tel. 0544/554006. Notturno: Comunale 8 - via Fiume Abbandonato 124 - tel. 0544/402514.

CERVIA

Comunale 2 - via Martiri Fantini 86/a Località Malva – tel. 0544/977650.

RUSSI

Farini - via L. C. Farini 39 – tel. 0544/580140.

FAENZA

Diurno:Marzari - corso Mazzini 2/4 – tel. 0546/21102; Comunale 1 - Via Laghi 73 – tel. 0546/663210. Notturno: Comunale 2 - v.le Marconi 32/A – tel. 0546/29816.

LUGO

Diurno e notturno: Comunale 2 - Via Di Giù 8 – tel. 0545/38587.

IMOLA



IMOLA:

SS. Annunziata - via Emilia 216 - tel. 0542/23460.

SESTO IMOLESE: Del Nazzareno - via Balducci 7 - tel. 0542/76386.

SASSOLEONE: Sassoleone - p.zza del Leone 10 - tel. 0542/97630.

PONTICELLI: Del Santerno - via Montanara 252/C - tel. 0542/684107.

CASTEL SAN PIETRO: Del Borgo - G. Mazzini 17 - tel. 051/6951981.

FORLI’

Diurno, notturno (8.30-8.30): San Benedetto - via Gorizia, 139 - Tel. 0543.701480.

BERTINORO

Diurno, nott., fest.: Azzaroni - piazza Garibaldi, 25 - Tel. 0543.445125.

FORLIMPOPOLI

Diurno, nott., fest.: Comunale - piazza Martiri di Cefalonia, 10 - Tel. 0543.743841.

MELDOLA

Diurno, nott., fest.: Comunale - piazza Felice Orsini, 12 - Tel. 0543.493646.

MODIGLIANA

Diurno, nott., fest.: Bertazzoni - piazza Don Minzoni, 13 - Tel. 0546.941025.

PREDAPPIO ALTA

Diurno, nott., fest.: Della Rocca - piazza Cavour, 16 - Tel. 0543.922321.

CIVITELLA DI ROMAGNA

Diurno, nott., fest.: San Michele - viale Roma, 40/bis - Tel. 0543.983007.

PORTICO DI ROMAGNA

Diurno, nott., fest.: Di Portico - via Tosco Romagnola, 28 - Tel. 0543.967249.

CESENA

Diurno, notturno (8.30-8.30): Giardino - corso U.Comandini, 8/B - Tel. 0547.27756.

GATTEO

Diurno, nott. e fest.: Broccoli - via San Rocco, 6 - Tel. 0541.930059.

SAN PIERO IN BAGNO

Diurno, nott. e fest.: Camagni - via Battisti, 45 - Tel. 0543.917151.

MERCATO SARACENO

Diurno, nott. e fest.: Bracciaroli - piazza Mazzini, 10 - Tel. 0547.91027.

BAGNAROLA

Diurno, nott. e fest.: Comunale Cesenatico - via Cesenatico, 623 - Tel. 0547.311499.