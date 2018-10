Dovizioso cade e Marquez si laurea campione del mondo 2018

Festa Honda in casa, in una tavola già apparecchiata per l'ala dorata nell'asfalto amico di Motegi. Una scivolata a due giri dalla fine, mentre lottava per il primo posto con Marc Marquez, spegne le ultime speranze di titolo mondiale MotoGp di Andrea Dovizioso.Lo spagnolo chiude primo al traguardo davanti a Crutchlow e Rins e allunga una serie da leggenda. Quarto posto per uno staccato Valentino Rossi. In Moto2,vittoria del francese Fabio Quartararo davanti a Francesco Bagnaia.

Ottime notizie in Moto3, con la vittoria di Marco Bezzecchi, che in classifica mondiale si porta a -1 da Martin. Il riminese ha chiuso al primo posto in Giappone davanti a Dalla Porta e Binder, mentre lo spagnolo di Gresini è caduto a 6 giri dalla fine. Settimo posto per Enea Bastianini.