Cesena in ritiro anticipato per la delicata sfida di Brescia

Ultimi ritocchi in Romagna per il Cesena in vista della delicatissima trasferta di sabato (ore 15) a Brescia. La squadra bianconera partirà per il ritiro con qualche ora di anticipo rispetto al solito, mettendosi in moto in pullman già domattina alle 9 e svolgendo la rifinitura in Lombardia nel pomeriggio. Dopo la sfortunata sconfitta (2-3) di martedì sera contro l'Empoli, quella di sabato è una gara da non sbagliare per la squadra di Castori, che spera di recuperare Esposito al centro della difesa. Come sempre accade a Brescia, il Cesena avrà un buon numero di sostenitori al seguito, visto lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. E per rinsaldare una antica amicizia, sabato mattina alle 10 gli ultras di Cesena e Brescia sfideranno in una partita che farà da antipasto a quella del pomeriggio allo stadio Rigamonti.