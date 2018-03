Noie a un polpaccio: Cesena a Foggia senza Cacia

CESENA. Problemi in attacco per il Cesena in vista dell'anticipo di domani sera (ore 20.30) a Foggia. Oltre allo squalificato Jallow, Castori deve rinunciare anche a Cacia, che non salirà sul treno che alle 14.30 porterà i bianconeri in Puglia. Il secondo cannoniere di tutti i tempi della Serie B ha infatti dato forfait per un guaio al polpaccio. Oltre a Cacia e Jallow, assente anche Esposito (squalificato). Tornano nell'elenco dei convocati Fazzi e Cascione.