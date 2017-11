Il derby romagnolo è di Forlì

FORLI'. Il derby del Pala Galassi premia l’Unieuro Forlì, che trascinata da un monumentale De Laurentiis (14 punti, 12 rimbalzi) regola 77-73 una OraSì Ravenna che non si è mai arresa. La squadra di Valli per lunghi tratti del match è sembrata avere la squadra in pugno, ma Ravenna non si è mai arresa, risalendo fino alla parità al 39’ grazie alla caparbietà di Montano. Qui sale in cattedra Naimy che segna un canestro pesantissimo in entrata, quindi De Laurentiis corona il suo grande match subendo fallo in attacco da Giachetti e Jackson in lunetta non fallisce. Quasi 3.500 spettatori in una Unieuro Arena ribollente di entusiasmo, con oltre 300 tifosi provenienti da Ravenna.