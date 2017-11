Nove Colli: bruciati 10.000 posti al via in 3 minuti e mezzo

CESENATICO. Sono bastati appena 3 minuti e 25 secondi per esaurire i 10.000 pettorali per prendere parte alla Nove Colli, che ieri sono stati resi disponibili in un attesissimo click-day.

Il primo iscritto è stato uno svedese: si chiama Niclas From, ha 52 anni e viene Taeby, una cittadina vicino a Stoccolma. Poi sono stati sufficienti soli 9 secondi in più rispetto al 2016 per esaurire tutti i posti per la 48ª edizione della Gran fondo, ad eccezione di un pacchetto di 2.000 riservati a chi li acquisterà in abbinamento a soggiorni in hotel. Tenuto conto che i pettorali messi a disposizione erano mille in più rispetto all’anno scorso, si può parlare di record di velocità battuto.

La gara si svolgerà il prossimo 20 maggio e intanto il presidente Alessandro Spada commenta così questo primo step completato: «Ogni anno è una sfida per tutti noi che lavoriamo duramente a questo evento tutto l’anno. Voglio fare le congratulazioni a tutto lo staff, ma in primis al consiglio direttivo della manifestazione che per pura passione, dedica tutte le sue energie alla riuscita di un evento che, inutile nasconderlo, ha assunto le dimensioni di un evento sociale più che sportivo».

Ora restano due strade per continuare a sperare in un pettorale: l'opzione pettorale più hotel (dalle ore 10 del 22 novembre) oppure l’iscrizione alla lista d'attesa (a partire dal 15 gennaio), dalla quale ci saranno ripescaggi in caso di rinuncia e disdette.