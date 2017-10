Dovizioso trionfa e spera ancora

SEPANG. Andrea Dovizioso vince alla grande il Gp della Malesia e resta in corsa per il titolo Mondiale. Sotto la pioggia di Sepang, il forlivese ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo e Johann Zarco, mentre un Marc Marquez versione “ragioniere” si è accontentato del quarto posto. Solo settimo Valentino Rossi. Lo spagnolo ora ha 21 punti di vantaggio su Dovizioso, per cui il forlivese sarà obbligato a vincere l’ultimo Gp stagionale a Valencia il 12 novembre, sperando che Marquez non arrivi nei primi undici classificati.

ORDINE DI ARRIVO

1. Dovizioso

2. Lorenzo

3. Zarco

4. Marquez

5. Pedrosa

6. Petrucci

7. Rossi

8. Miller

9. Vinales

10. Espargaro

CLASSIFICA

1. Marquez 282

2. Dovizioso 261

3. Vinales 226

4 Rossi 197

5. Pedrosa 185

6. Zarco 154

7. Lorenzo 137

8. Petrucci 121

9. Crutchlow 104

10. Folger 84