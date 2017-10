Il Cesena riparte da Fabrizio Castori

Il Cesena ricomincia da Fabrizio Castori. Il tecnico di Tolentino è pronto a una nuova puntata sulla panchina bianconera dopo il lungo ciclo dal 2003 al 2008. Castori torna in Romagna per guidare una squadra scivolata all’ultimo posto in classifica dopo la rovinosa sconfitta di sabato (5-2) sul campo della Pro Vercelli. Dopo il ciclo vincente di Carpi, Castori sostituisce l’esonerato Camplone e riparte dalla prima squadra che ha allenato in serie B, una categoria che conquistò nella stagione 2003-2004 dopo la vittoria ai play-off di C1 contro il Lumezzane. L’allenatore marchigiano, amatissimo dalla piazza, lunedì pomeriggio alle 15 dirigerà il primo allenamento a Villa Silvia.