Il Ravenna sa soffrire e vincere

Vittoria sofferta ma meritata per il Ravenna nell’anticipo contro il Modena. Primo tempo di buon ritmo, con le due squadre che provano ad attaccare senza scoprirsi troppo. Al 27’ il Ravenna ci prova con De Sena, ma la sua conclusione è fuori misura, quindi al 35’ è il bomber modenese Maritato che impegna Venturi con un tiro dalla distanza bloccato dal portiere. Al 37’ Samb viene lasciato colpevolmente solo in area dalla difesa emiliana, ma il suo colpo di testa è debole e facile preda di Manfredini. In avvio di ripresa ci prova Cenci, ma è clamoroso l’errore di Samb al 54’, che nel cuore dell’area tira fuori dopo un tiro di De Sena rimpallato da Sosa. Al 59’ il risultato si sblocca: cross da sinistra di Selleri, De Sena tiene viva la palla e Samb scaraventa in rete.

Il Modena reagisce e al 74’ Venturi è bravo a respingere la punizione di Popescu, quindi Maritato conclude fuori da ottima posizione. Recupero-fiume di otto minuti nel finale, ma i giallorossi resistono.