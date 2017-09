Sorpresa Zamparella

CESENATICO

Marco Zamparella, portacolori dell’Amore&Vita-Selle Smp, ha vinto il 14° Memorial Pantani. Il 29enne toscano va in fuga dopo una quarantina di chilometri in compagnia dell’austriaco Schonberger, rimane solo, viene ripreso sulla salita di Montevecchio dall’azzurro Diego Ulissi e dai due passisti dell’Androni, Egan Bernal e Mattia Cattaneo, resta aggrappato ai tre compagni di viaggio e in volata li batte tutti. Secondo posto per Ulissi. Sul podio anche Bernal.