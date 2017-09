A Misano vince Marquez

MISANO. Marc Marquez ha vinto l'edizione 2017 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Lo spagnolo della Honda ha preceduto le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Grazie a questa vittoria Marquez aggancia Dovizioso in vetta alla classifica a 199 punti, ma lo spagnolo al momento prevale in quanto ha piazzamenti migliori. La gara delle MotoGP è partita sotto la pioggia, poi terminata già dopo il primo giro. In moto3 vittoria italiana grazie a Romano Fenati, mentre in Moto2 si è imposto lo svizzero Dominique Aegerter