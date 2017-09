Viñales conquista la pole position a Misano

In assenza di Valentino Rossi, c’è comunque una Yamaha in pole position a Misano. Maverick Viñales ha infatti centrato il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di San Marino e della Rivera di Rimini. In prima fila alle sue spalle ci sono la Ducati del capoclassifica forlivese Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, frenato da una caduta nel corso delle prove. Viñales ha completato il suo giro veloce in 1’32.439, con Dovizioso attardato di 162 millesimi e Marquez di 197 millesimi. Il via della corsa domenica alle 14.

In Moto3, pole position per il riminese Andrea Bastianini (Honda) che qui ha già vinto nel 2015. Pole romagnola anche in Moto2, dove il più veloce è stato Mattia Pasini.